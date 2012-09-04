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Kredi çekenlere büyük müjde

Uzun vadeli kredi alan vatandaşlara büyük kolaylık geliyor.

04 Eylül 2012 Salı 09:10
Kredi çekenlere büyük müjde

Gümrük Bakanlığı'nın hazırladığı yeni Tüketici Kanunu taslağına göre bankalar, aldıkları krediyi vadesi gelmeden toplu olarak ödemek isteyen tüketiciye faiz indirimi yapmak zorunda kalacak. Yeni taslakla bankaların faiz indirimini yapmamak için koz olarak kullandığı erken ödeme tazminatı düzene sokuluyor.

Tazminat oranlarına ise 'yasal sınır' getiriliyor.

Buna göre tazminat, erken ödeme ve kredi sözleşmesinin sona ermesi arasındaki sürenin bir yılı aşmadığı durumlarda erken ödenen kredi tutarının binde 5'ini, bir yılı aşması halinde ise erken ödenen kredi tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek. Erken ödeme tazminatı, tüketicinin erken ödemesi ile kredi sözleşmesinin sona erme tarihi arasındaki dönemde ödenmesi öngörülen faizin tutarını da aşamayacak. Örneğin bankadan 10 bin TL tutarında yüzde 1.59 faiz, 18 ay vadeyle ihtiyaç kredisi alan bir vatandaş, toplam 11 bin 909 TL ödeme yapıyor, aylık 661 TL taksit ödüyor.

Sabah Gazetesinin haberine göre, İlk altı ayda 7 bin 36 TL'si ana para kalanı faiz olmak üzere toplam 7 bin 940 TL ödemek zorunda. Taslak yasalaşırsa vatandaş eline geçen toplu parayla krediyi kapatmak istediğinde 900 TL'lik faiz farkını ödemekten kurtulacak. Banka sadece anaparaya aylık faiz oranını işletip, binde 5'lik tazminat alacak. Böylece 12 aylık erken ödemede 754 TL yerine 146 TL'lik faiz ödenecek. Yani erken ödeme yaklaşık 608 TL kazandıracak. 

Tüketicilerin tam olarak anlamadan kredi sözleşmesi imzalaması da tarih oluyor. Artık kredi sözleşmeleri düzenlendiği gün değil bir gün sonra imzalanabilecek. Tüketicilere 15 gün içinde kredi sözleşmesinden cayma hakkı da getiriliyor. Bankaya en geç 14 gün içinde kredi alımından vazgeçtiğini bildiren 30 günde parayı iade edebilecek.

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