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Krasic rest çekince...

Juventus'tan ayrılmayı kafasına koyduğundan kulübe rest çeken Sırp yıldız Milos Krasic, bonservisinde 8 milyon Euro'luk bir indirim yaptırdı

05 Ağustos 2012 Pazar 10:25
Krasic rest çekince...
Fenerbahçe, Vaslui beraberliğinin açtığı yaraları Milos Krasic hamlesiyle kapatırken, transfer sürecinde yaşanan gerçekler de bir bir su yüzüne çıkmaya başladı. Tüm Türkiye bu transferin arkasındaki gizli kahramanın başkan Aziz Yıldırım olduğunu düşünse de işin aslı hiç de öyle değil..
 
Vatan Gazetesi'nin haberine göre; Aykut Kocaman, sportif direktörlükten teknik direktörlüğe geçiş yaptığı yıl ilk iş olarak yönetimden Krasic'i istedi.. O dönem Belçika'da yapılan kamp çalışmasında her gün bağlantı kurduğu Sırp futbolcunun net bir karar vermemesi üzerine son çare ‘Bekleyecek zaman yok. Bana Dia'yı alın' diyen Kocaman, Krasic'in olmamasına çok üzülmüştü. Dia transferinden 1 gün sonra Krasic menajerleri aracılığıyla ‘Masaya oturabiliriz' haberi yollatsa da bu kez de Kocaman, “O mevkiye transfer yaptık” deyince bu transfer başka bahara kalmıştı.

Geçen sezon da Kocaman'ın rüyasında yine ‘Rüzgarın Oğlu' vardı.. Ancak bu kez de dünya devi Juventus aradaydı. İtalyan ekibi 23 milyon Euro toplam maliyetle Sırp oyuncuyu aldığında artık Kocaman'da ‘zirveye tırmanır' düşüncesi hakimdi. Ancak aradan geçen zaman Aykut hocayı haksız çıkardı ve başarılı kanat oyuncusu İtalya'da kabus gibi bir sezon geçirmişti. İşler tam da Fenerbahçe'nin istediği gibi giderken, ‘Acaba Juventus bonservisi ne kadar indirir?' diye nabız yoklandığında telaffuz edilen rakamlar yönetimin de gözünü korkutmuştu.

İşte o günlerde ibre tamamen Kanarya'ya döndü. Takım Topuk Yaylası'nda kampta iken Dia'ya gelen teklifle artık transfer için tüm şartlar oluşmuştu. 20 gün önce yapılan görüşmede bonservisi 15 milyon Euro olan Krasic'le yapılan görüşmede alacağı ücrette anlaşıldı. Artık tek sorun İtalyan deviydi. Çünkü Melo için Galatasaray'a kolaylık yapılmaması Sarı-Lacivertlilerin önündeki en güzel örnekti. Hatta o günlerde Ali Yıldırım, Melo için sürekli araştırma yapıyordu. Aradan geçen zamanda anlaşıldı ki tüm bunlar Krasic içinmiş.

İlk görüşmeden sonra 20 günlük süreçte Krasiç tüm inatları kırdı. Juventus'tan ayrılmayı kafasına koyduğundan kulübe rest çeken Sırp yıldız, bonservisinde 8 milyon Euro'luk bir indirim yaptırdı ve F.Bahçe 3 haftada 7 milyon fazladan para ödemekten kurtuldu.
 
 
 
 
 
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