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Krasic karanlıkta kaldı!

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Milos Krasic, İstanbul'daki daha ilk günlerinde talihsiz bir olayla karşılaştı.

10 Eylül 2012 Pazartesi 10:15
Krasic karanlıkta kaldı!
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Milos Krasic, Fenerbahçe Kulübü’ne ait olan Akfırat Tuzla Millenium Konutları’ndaki evinde dün gece enteresan bir olay yaşadı. Kulübün yabancı futbolcular için aldığı ve lojman olarak kullanılan bu evlerin yeni sahibi olan Krasic, şu sıralar zor günler geçiriyor.

Sık sık elektrikleri kesilen Krasic ailesi 25 Eylül’e kadar yeni bir eve taşınma kararı aldılar.

Bebekleri ile kapı kapı dolaştılar

Ailesine çok düşkün olan Sırp futbolcunun dün gece yaşadıkları ise tam bir kabustu... Akşam saatlerinde yine elektrikleri kesildiği için 2 yaşındaki bebekleri Miriana’nın sütünü ısıtmak için komşularının kapısını çalan Sırp yıldız sıkıntılı anlarını komşuları ile paylaştı.

Bebeğin sütünü ısıtırken site yönetiminden yardım isteyen Krasic şok bir yanıt ile karşılaştı; “Aidat borcunuzu ödemediğiniz için size teknik yardım ulaştıramayacağız.” 

Aynı problemi geçtiğimiz günlerde de yaşayan ve dışarıdan getirilen elektrikçi ile problemi halleden Milos Krasic, bu durumu hemen Fenerbahçeli yetkililere bildirdi…
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