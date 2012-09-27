Krasiç için forma vakti

Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında, Spartak Moskova’yı konuk ettiği maçta sakatlanan Milos Krasiç, takıma katkıda bulunmak için sabırsızlandığını söyledi. Sol uyluk bölgesi sol arka adalesinde, tama yakın kısmi yırtık ve 12 cm kanama tespit edilen oyuncu, sağlık heyetinin yoğun çabasıyla beklenenden önce iyileşerek takımla birlikte çalışmalara başladı. Sırp yıldız, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini belirtirken, takıma ve takım arkadaşlarına tam ısınmışken şanssız bir sakatlık yaşadığını ifade etti. 27 yaşındaki oyuncu, “İnanılmaz bir taraftarımız var ve beni hemen kabullendikleri için onlara teşekkür ediyorum. Benden beklentileri karşılamk için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. Taraftarın, teknik heyetin ve bana tüm güvenenleri mahcup etmeyeceğim” ifadesini kullandı.





‘Süreklilik gerekir’





Futbolseverlerin beklenen Krasiç’i izlemesi için çok kısa bir zaman kaldığını belirten Sırp Yıldız, “Eski formumumu yakalamak için sürekli forma giymem girekiyor. Devamlılığı yakaladığım zaman, kesinlikle takımıma çok daha faydalı olacağım” sözleriyle Aykut Kocaman’a, Kasımpaşa maçı öncesi ilk 11 için göz kırpmayı da ihmal etmedi.





Kaynak: Fanatik



