Krasic ayağının tozuyla konuştu

Sarı-Lacivertli ekibin yeni transferi Milos Krasic'i Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla ve meşaleler yakarak karşıladı. Basının da büyük ilgi gösterdiği Sırp oyuncu burada yaptığı kısa açıklamada, "Çok mutluyum, çok büyük bir kulübe geldim. Çok iyi tanıdığım ve bildiğim bir kulübe geldim. Hep birlikte en iyisini başarmak istiyoruz" dedi.





Milos Krasic, daha sonra tezahüratlar eşliğinde Atatürk Havaalanı dışına çıktı ve kendisini bekleyen araca binerek Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ne gitmek üzere alandan ayrıldı.