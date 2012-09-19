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Kpss adaylarından "sınav merkezi" tepkisi

Bu hafta sonu yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adaylar, sınava girecekleri yer için yaptıkları tercihlerin yerine başka iller çıkınca isyan etti.

19 Eylül 2012 Çarşamba 20:00
Kpss adaylarından

Edinilen bilgiye göre, ÖSYM tarafından bu hafta sonu (22 ve 23 Eylül 2012) yapılacak olan KPS Sınavlarıyla ilgili "sınav yeri" sıkıntısı adayları çileden çıkardı. ÖSYM tarafından 14 Eylül tarihinden itibaren internet sitesinden duyurulan sınav merkezlerini inceleyen çok sayıda aday müracaatta yaptıkları tercihlerin yerine başka il ve ilçelerde sınava girecek olduklarını öğrendi. ÖSYM'yi mail ve telefon yağmuruna tutan KPSS adayları bu yapılanın haksızlık olduğunu belirterek kuruma tepki gösterdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'den bu konuda yardımcı olmasını isteyen adaylar, bu şekilde sınavlara adayların sağlıksız bir şekilde girmiş olacağını, yer değişikliği nedeniyle binlerce kişinin bulundukları şehirlerden başka il ve ilçelere gitmek zorunda kalacakları için yaşanacak trafiğin de ayrı bir risk oluşturacağını ifade ettiler. Balıkesirli Hatice Uzun, kızının KPSS müracaatında sınav girişi yeri olarak ilk tercihini Balıkesir merkez, ikinci tercihini ise Bandırma ilçesini yazdığını, kabul edilen bu kayıttan sonra açıklanan sınav giriş tarih ve yerleriyle ilgili belgeye baktıklarında ise kızı İrem Uzun'un sınava giriş yerinin Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir okul çıktığını söyledi. Bunun tam bir rezalet olduğunu ifade eden öfkeli veli, "Bu sadece benim kızımın yaşadığı bir sorun da değil. Birçok aday aynı şekilde şikayetçi. Balıkesir'den İzmir Karşıyaka, Bursa İnegöl şeklinde yerleştirme olmuş. ÖSYM ise yer yetersizliğini bahane etmiş. Balıkesir ve ilçeleri okul binalarıyla dolu, Üniversite ve bağlı okulları var, İlkokullar, liseler yüzlerce okul binası, binlerce derslik mevcut. Nasıl böyle bir şey yapılır anlamak mümkün değil. Çocuk bu sınava girebilmek için direk araç olmayan yüzlerce kilometre uzaklıktaki başka bölgeye gitmeye çalışacak. Gidebildiğini farz edelim, yol yorgunluğu ili sınava girecek, bundan nasıl bir verim beklenebilir? Bu çağda bu sistem ÖSYM'ye hiç yakışmıyor. Mümkünse sınavı iptal etsinler, adayları müracaatlarındaki gibi yerleştirip herkes sınavı yazdığı şehirde girerek versin" dedi.

"ÖZÜR KABAHATTEN BÜYÜK"

Bu arada, hafta sonu yapılacak olan KPS Sınavı nedeniyle şehir içi ve şehirler arası araç trafiğinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Adaylar ve aileleri ÖSYM'ye bu risk nedeniyle de ayrıca tepki gösteriyor. Öte yandan, ÖSYM ise tüm bu tepkilere internet sitesinde "dip not" olarak yayınladığı, "2012 KPSS Orta Öğretim Sınavında bazı sınav merkezlerinde yeterli salon kapasitesinin olmaması nedeniyle adaylar tercihleri dışında yakın sınav merkezlerine atanmıştır" şeklindeki duyuru ile cevap vermekle yetindi. Mağdur edildiklerini belirten adaylar ve aileleri ise ÖSYM'nin bu açıklamasını, "Özrü kabahatinden büyük" olarak yorumladı.

(İHA) 

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