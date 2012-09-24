Kozmetiğe servet ödemeyin !

Cilt bakımı için mutlaka güzellik salonuna gitmeniz gerekmiyor. Evde de peeling uygulayabilirsiniz, üstelik de kendi üreteceğiniz bir formülle.



Bir avuç toz şekeri biraz zeytinyağıyla karıştırın ve karışımı duşta kullanarak ölü deriyi atın. Bunla uğraşmak istemiyorsanız bile, hem yüz, hem de vücut için gayet hesaplı peeling ürünleri de satılıyor ve her halükarda güzellik salonunda ödeyeceğinizden daha ucuza mal etmeniz mümkün.



Manikür yaptıramaya gidemiyorsanız, sahtesini kendiniz de yapabilirsiniz. Tırnaklarınızı limon suyuna sokun. Daha sonra bir tırnak parlatıcısıyla (törpü şeklinde satılan ve tırnaklarınıza masaj yapan) tırnaklarınızın uçlarını parlatın.



Böylece tırnak cilasına ihtiyacınız kalmayacak!Rujunuzun ömrünü uzatın. Farklı tonlar için ayrı ayrı rujlar kullanmak yerine, ufak hilelerle aynı ruju uzun süre kullanabilirsiniz.



Örneğin; parlak bir görüntü için, ruju, ince bir tabaka halinde dudaklarınıza sürdüğünüz vazelinin üzerine sürün.

Yepyeni sürülmüş ruj görüntüsü hoşunuza gitmiyorsa, parmak uçlarınızı kullanarak bunu değiştirebilirsiniz.



Mat görünüm için biraz pudra sürebilir, gece kullanmak için de ruju koyu renk bir farla karıştırabilirsiniz.Saç ürünlerini ıslak ve kuru kullanın. İki ayrı şekillendiriciye para ödemektense, bir tanesini tüm ihtiyaçlarınız için kullanın.



Nemli saçlarınıza az miktarda saç kremi sürerek elektriklenmesini engelleyin.



Saçınız kuruduktan sonra da gene az bir miktar saç kremi sürerek yumuşak ve uçuşan bir görüntü elde edebilirsiniz.



Ya da daha kalıcı ve sabit bir görünüm için jöle kullanıp, kuruturken de biraz daha sürüp parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.Kozmetik depoları sizi bekliyor.



Buralarda L'oreal, Maybelline ya da Nivea gibi ürünleri bulabilirsiniz ki, bunlar diğer markalarla aynı kalitede olup, fiyatları daha ucuzdur.



Özellikle rimel, ruj ve far gibi ürünlerde deli gibi para ödemenin hiç anlamı yok.



Yatırımı renklere yapın.



Şık ve monokrom bir görünüm için, aynı ton yanaklarınıza, dudaklarınıza ve çok pembe değilse gözlerinize uygulayabilirsiniz.Çok amaçlı bir mucizeye var mısınız? Mesela vazelin. Bunu ister dudak koruyucusu, ister dudak parlatıcısı olarak kullanabilirsiniz.



Bu kadarla da kalmıyor, cildiniz kuruduysa, gene vazelinle nemlendirebilir ve kaşlarınıza parlaklık kazandırabilirsiniz. Üstelik de çok ucuzdur!



Nemlendiricilere gelince... Piyasada gene pek çok marka var. Bunların bir kısmı diğerlerine oranla çok daha ucuz ve aynı sonucu veriyorlar.



Eğer cildiniz karma ya da yağlıysa, su bazlı bir ürün bulmaya gayret edin.







Neutrogena gibi genel tüketiciye hitap eden ürünler, hem son derece kaliteli, hem de çok daha ucuzdur.