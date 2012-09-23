Kozlu’da Aykırı kazandı

Zonguldak'ın Kozlu beldesi Dağköy'de düzenlenen ''Kozlu Yağlı Güreşleri ve Dağköy Yayla Şenlikleri''nde, Süleyman Aykırı başpehlivan oldu.
Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Duyar ve Kozlu Belediyesi'nin desteğiyle organize edilen etkinlik kapsamındaki güreşlere, 110 sporcu katıldı.
Organizasyonda, 120 bin lira ödeyen iş adamı Mustafa Balaharoğlu, ''Güreş ağası'' oldu.
Müsabakalarda birincilikleri, minik 1'de Serdar Yıldırım, minik 2'de İbrahim Şamil Özak, teşvik 1'de Mustafa Karagöz, teşvik 2'de Talat Uyar, tozkoparanda Resul Yılmaz, ayakta Bayram Ali Han, deste küçük'te Rıdvan Kaya, küçük orta küçükte Ferit Keskin, küçük orta büyükte Halil Keskin, büyük ortada Ercan Gençdoğan, başaltında da Ahmet Arıcı elde etti.
Kırkpınar 2012 Başpehlivanığı üçüncüsü olan Süleyman Aykırı, başhehlivanlık mücadelesinde Kumluca Belediyesi adına yarışan Hasan Tuna'yı yendi.
Aykırı'ya, altın kıspet, madalya ve kupa hediye edildi.