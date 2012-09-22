Köylüden PKK'ya tokat gibi yanıt

Devlete silah sıkmayız yanıtı veren köylülerden bir kısmı Kuzey Irak'a gitti, bir kısmı güvenlik güçlerine sığındı.



1 AYDA 500 PKK'LI ÖLDÜ

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu ve Levent Albayrak'ın haberine göre Son dönemde saldırılarını artıran PKK'nın ilçelere sızıp halkla-devleti karşı karşıya getirme, ayaklanma planları tutmadı. Son aylarda yürütülen operasyonlarda örgütün kayıp sayısı hayli arttı. Son bir ayda ölü ele geçirilen PKK'lı sayısı 500'ü aştı. İyice sıkışan örgütün yeni hedefi köylüler oldu.

Bir grup PKK'lının kayıplar sonrası Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova'da Zorgeçit, Bağlar, Boğazköy, Yeşiltaş, Sarıtaş, Ağaçlı köylerine gidip vatandaşı tehdit ettiği ortaya çıktı.

"BİZİMLE BİRLİKTE SAVAŞACAKSINIZ"

Akşam'da yer alan habere göre; köylere giden teröristler 'Buraları birlikte koruyacağız. Bizimle birlikte savaşacaksınız' diyerek silah dağıtacaklarını söyledi. Köylüler ise teklifi kabul etmedi, 'Biz devlete silah sıkmayız' yanıtı verdi. Vatandaşlardan bir kısmı topraklarını bırakıp Kuzey Irak'taki akrabalarının yanına kaçtı. Bazı köylüler ise güvenlik güçlerine sığındı.



SU KAYNAKLARINA SALDIRI

Yanıta çok kızan örgütünün ise bazı köylerin su kaynaklarını imha ettiği öğrenildi. Örgütü bu yönteme iten sebebin ise 'örgütün hala güçlü olduğu' izlenimi vermek olduğu belirtiliyor.



312 KİMLİK KAYIP

PKK'lılar Şemdinli, Bağlar ve Yiğitler mevkiinde de yol kesti, vatandaşların kimliklerini topladı. Kimliklerini geri isteyen vatandaşlar tehdit edildi. Operasyon başlayınca kaçan örgüt üyeleri, 312 kişinin kimliğini yanlarında götürdü. Nüfus Müdürlüğü'ne başvuran vatandaşlar durumu anlattı. Mağdur köylülere yeni kimlikler verildi, Kaymakamlık 60 liralık ücretin de alınmamasını istedi. Köylüler, PKK'nın elinde olan kimliklerinin başka olaylarda kullanılmasından endişeli.