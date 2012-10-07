Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Köyden çıkmama yasağı

Yargıtay, hakaret suçuna 2 ay 27 gün hapis cezası yerine köyden çıkmama cezası verdi.

07 Ekim 2012 Pazar 09:40
Köyden çıkmama yasağı

ANKARA (ANKA) - Yargıtay, hakaret suçuna 2 ay 27 gün hapis cezası yerine köyden çıkmama cezası veren yerel mahkemenin kararını "serbest dolaşım özgürlüğü" ile "seyahat özgürlüğü" haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle bozma nedeni saydı.

2010 yılında meydana gelen olayda Hatice ve Ümmü'nün İsmail ve Ramazan'a hakaret suçu yargıya taşındı Kiraz Sulh Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında hakaret suçundan önce 2 ay 27 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların hapis cezası "köylerinden çıkmama" cezasına çevirdi. Karara itiraz edilence dosya Yargıtay'ın gündemine geldi. Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, "serbest dolaşım özgürlüğü" ile "seyahat özgürlüğü" haklarına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle bozdu.

CEZA ANAYASAYA AYKIRI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun içtihatlarına atıfta bulunan Daire, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde gözetilecek zararın, mahkemece kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenecek maddi zararlar olduğunu, manevi zararların bu kapsama dâhil edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Somut olayda, katılanların hakaret suçundan doğan maddi bir zararları olmadığına ve herhangi bir tazminat istemlerinin de bulunmadığına işaret edilen kararda, sanıkların köyden çıkmama cezası Anayasa'ya aykırı bulundu. Kararda, "Sanıklar hakkında hükmedilen 2 ay 27 gün hapis cezasının 5237 sayılı TCY'nin 50. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca "2 ay süreyle K. S. Köyü dışına çıkmaktan yasaklanması' seçenek yaptırımına çevrilerek, sanıkların yaşadıkları köyden dışarı çıkmaları tamamen yasaklanarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen "serbest dolaşım özgürlüğü' ile Anayasa'da yer alan "seyahat özgürlüğü' hakkının ortadan kaldırılması sonucunu doğurabilecek biçimde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır" denildi. (ANKA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim