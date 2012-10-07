Köyden çıkmama yasağı

ANKARA (ANKA) - Yargıtay, hakaret suçuna 2 ay 27 gün hapis cezası yerine köyden çıkmama cezası veren yerel mahkemenin kararını "serbest dolaşım özgürlüğü" ile "seyahat özgürlüğü" haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle bozma nedeni saydı.

2010 yılında meydana gelen olayda Hatice ve Ümmü'nün İsmail ve Ramazan'a hakaret suçu yargıya taşındı Kiraz Sulh Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında hakaret suçundan önce 2 ay 27 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların hapis cezası "köylerinden çıkmama" cezasına çevirdi. Karara itiraz edilence dosya Yargıtay'ın gündemine geldi. Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, "serbest dolaşım özgürlüğü" ile "seyahat özgürlüğü" haklarına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle bozdu.

CEZA ANAYASAYA AYKIRI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun içtihatlarına atıfta bulunan Daire, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde gözetilecek zararın, mahkemece kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenecek maddi zararlar olduğunu, manevi zararların bu kapsama dâhil edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Somut olayda, katılanların hakaret suçundan doğan maddi bir zararları olmadığına ve herhangi bir tazminat istemlerinin de bulunmadığına işaret edilen kararda, sanıkların köyden çıkmama cezası Anayasa'ya aykırı bulundu. Kararda, "Sanıklar hakkında hükmedilen 2 ay 27 gün hapis cezasının 5237 sayılı TCY'nin 50. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca "2 ay süreyle K. S. Köyü dışına çıkmaktan yasaklanması' seçenek yaptırımına çevrilerek, sanıkların yaşadıkları köyden dışarı çıkmaları tamamen yasaklanarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen "serbest dolaşım özgürlüğü' ile Anayasa'da yer alan "seyahat özgürlüğü' hakkının ortadan kaldırılması sonucunu doğurabilecek biçimde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır" denildi. (ANKA)