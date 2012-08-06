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Kötü komşunun evi başkasına satılacak

Kavgalı komşuların yerel mahkeme tarafından reddedilen davasını kabul eden Yargıtay’ın verdiği karara göre kötü komşu önce uyarılacak.

06 Ağustos 2012 Pazartesi 09:25
Kötü komşunun evi başkasına satılacak

Komşu, eylemlerine devam etmekte direnirse evi için satış kararı verilecek.

Yargıyat Bodrum’da aynı sitedeki bitişik villalarda oturan komşuların geçimsizliğiyle ilgili davada, toplumu yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Ş.S. adlı davacı, Bodrum’da aynı sitede bitişik villada oturan, aralarında anlaşmazlık bulunduğu komşusu M.E.’nin bahçeye astığı çamaşırları hortumla ıslattığını gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu.

Ş.S., M.E.’nin komşuluk hukukuna uymayan davranışlarının bulunduğunu belirterek, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca uyarılmasını, uyarı sonuç vermezse, kat mülkiyetinin sonlandırılmasını talep etti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre yerel mahkeme, talebi yerinde bulmayarak davayı reddetti. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını bozarken, toplumu yakından ilgilendiren yorumlar yaptı.

Kararda, komşuluk hukukunun çiğnendiği ve çamaşırların ıslatıldığının sabit olduğu vurgulanırken, “Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesinin birinci fıkrasına göre; kat malikleri gerek bağımsız bölümleri gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler“ denildi.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, davalının davacıya ait çamaşırları ıslattığı ve davacıyı rahatsız ettiğinin anlaşıldığının anlatıldığı kararda, yerel mahkemenin Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, davanın kabulüne karar vermesi gerektiği ifade edildi.

HÂKİM KARARIYLA UYARI

Yargıtay’ın kararına göre, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca komşusunu rahatsız eden M.E., hakim kararıyla uyarılacak.

Kanunun 18. maddesi, “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler” hükmünü içeriyor.

Ancak uyarıya rağmen rahatsızlık sürerse, mahkemenin bu kez, aynı kanunun 25. maddesi uyarınca M.E.’nin evinin satışına karar verme hakkı bulunuyor.

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