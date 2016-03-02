Kosova'da muhalefet lideri gözaltına alındı

Kosova polisi sabah saatlerinde muhalefetteki Selfdeterminasyon Hareketi Genel Başkanı Visar Ymeri'yi gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, 2012 yılında Selfdeterminasyon milletvekilleri ile Kosova Demokratik Partisi (PDK) milletvekili Bekim Haxhiu arasında yaşanan kavganın görüldüğü Priştine Mahkemesi tarafından 15 kez duruşmaya çağrıldığı ancak hiçbirine katılmadığı aktarılan Ymeri'nin, bu nedenle Priştine'deki evinde gözaltına alınarak mahkemeye getirildiği kaydedildi.

Selfdeterminasyon Hareketinden yapılan açıklamada ise aynı zamanda Kosova meclisinde milletvekili olan Ymeri'nin dokunulmazlığına rağmen gözaltına alındığı, mahkemeye "zorla" götürülen Ymeri'nin tanıklığına başvurulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Ymeri'nin gözaltına alınmasının hükümetin geçen ağustos ayında Sırbistan ile yaptığı anlaşmaya karşı çıkan muhalefete karşı bir hareket ve son altı aydır süren tutuklama ve soruşturmaların bir devamı olduğu ileri sürüldü.

Selfdeterminasyon Hareketi Milletvekili Rexhep Selimi ile birlikte mahkemeye getirilen Ymeri hakim karşısına çıkarıldı.

Priştine Mahkemesinde görülen davada, Selfdeterminasyon Hareketi milletvekilleri 2012 yılında meydana gelen olayda PDK Milletvekili Haxhiu'yu darp etmekle suçlanıyor.

Kosova'da ağustos ayından itibaren devam eden hükümet-muhalefet krizinde, hükümetin Sırbistan ile imzaladığı ve Kosova içerisinde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına, ayrıca Karadağ-Kosova sınırının yeniden düzenlenmesine karşı çıkan muhalefett gaz bombası atarak birçok meclis oturumunu engellemiş ve çeşitli protestolar düzenlemişti.

Mecliste gaz bombası attıkları gerekçesiyle daha önce birçok muhalefet milletvekili gözaltına alınmıştı.