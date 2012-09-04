Köşke çıktığında tüzük değişecek

AK Parti'de, üç dönem üst üste milletvekilliği, belediye başkanlığı ve il başkanlığı yapanların bir sonraki seçimde aynı göreve aday olmalarını engelleyen tüzük maddesini değiştirme hesapları yapılıyor.

73 Bakan ve milletvekilini de ilgilendiren tüzük maddesinin, Başbakan Erdoğan ’ın 2014’de Çankaya’ya çıkmasından sonra değiştirilmesi planlanıyor. Böylelikle maddenin değiştirilmesine karşı çıkan Erdoğan’ın da, bu konuda bir dahli olmayacak ve yeni düzenleme de, Genel Başkanlığı sonrası yapılmış olacak.

73 MİLLETVEKİLİ VE BAKAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR

AK Parti'de bu tür bir düşünce olduğunu doğrulayan bir yönetici, ‘’73 milletvekili ve bakan değişikliği istiyor. Çankaya sonrası ve 2015 seçimleri öncesi değişiklik yapılırsa, Sayın Erdoğan’ın döneminde verdiği söz tutulmuş olacak. Çankaya ’ya çıktıktan sonra bu değişiklik yapılınca da, Erdoğan’ın Anayasa gereği parti ile bağı kesildiği için, kendisine izafe edilecek ya da eleştirilecek bir konu bulunmayacak’’ dedi.

AK Parti ile yollarını ayıran eski Başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener de, ‘Köşk seçiminden sonra kalanlar tüzükteki o maddeyi değiştirir ve yollarına devam ederler. Hiçbir sorun da olmaz’’ dedi.

73 İSİM KİM?

AK Parti tüzüğü değişmediği taktirde, 2015 genel seçimlerinde, çok sayıda bakan, genel merkez yöneticisi ve milletvekili, yeniden adayı olamayacak. Bu durumdaki toplam 73 isim şöyle:

BAKANLAR: Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Ali Babacan, Sadullah Ergin, İdris Naim Şahin, Nihat Ergün, Binali Yıldırım, Mehdi Eker, Hayati Yazıcı,Taner Yıldız, Recep Akdağ, Faruk Çelik, Egemen Bağış, Suat Kılıç, Fatma Şahin.

PARTİ YÖNETİMİ: Ömer Çelik, Abdülkadir Aksu, Hüseyin Çelik, Salih Kapusuz, Bülent Gedikli, Reha Denemeç, Hüseyin Tanrıverdi, Edip Uğur, Nükhet Hotar, Haluk İpek.

MİLLETVEKİLLERİ: Cemil Çiçek, Nurettin Canikli, Mustafa Elitaş, Burhan Kuzu, Nimet Baş, Necati Çetinkaya, Sadık Yakut, Vecdi Gönül, Nafiz Özak, Mehmet Ali Şahin, A.Sefer Üstün, Cevdet Erdöl, Mustafa Ataş, Halide İncekara, Sait Açba, Ruhi Açıkgöz, A. Rıza Alaboyun, Mevlüt Çavuşoğlu, Fahrettin Poyraz, Vahit Kiler, Bayram Özçelik, Ali Küçükaydın, Mehmet Daniş, Ünal Kaçır, Enver Yılmaz, Nevzat Pakdil, Hakkı Köylü, Muzaffer Baştopçu, Fehmi Kinay, Mehmet Katsal, Nusret Bayraktar, Şaban Dişli, Yılmaz Demir, Mustafa Demir, Ahmet Yeni, Afif Demirkan, Yahya Akman, Şükrü Ayala, Zeyit Aslan, Köksal Toptan, Ziyaettin Akbulut, Mehmet Sarı, Kerim Özkul, Harun Tüfekçi, Hasan Ali Çelik, Murat Yıldırım.