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Korukır: 'Ligin favori takımlarındanız'

Ligin ilk haftasında 4 puan toplayan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Engin Korukır, iddialı konuştu.

07 Eylül 2012 Cuma 14:45
Korukır: 'Ligin favori takımlarındanız'
PTT 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Engin Korukır, futbol takımı ve teknik heyeti ile ligin favori takımlarından biri olduklarını söyledi.

Korukır, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hazırlık döneminde ligin başında ortaya koyacakları performansı düşünerek tempolu şekilde çalıştıklarını belirtti.

Lige iyi başlamayı hedef olarak belirledikleri ifade eden Korukır, şunları söyledi:

''Lig her zaman sürprizlere açık. Lig'in ilk iki haftasında zaten bu sürprizleri gördük. Favori olan takımların bazıları oynadıkları iki maçı kaybetti. Bunlar bana göre sürpriz değil. Çünkü ligdeki takımların  birbirinden farkı yok. İşte örnek verilebilecek bir takım Ankaragücü. Bana göre şu andaki en pozitif takım. İki maçı kaybetmesine rağmen bunu söylüyorum. Bizim ise futbol takımı ve teknik heyeti ile bu ligin favori takımlarından biriyiz. Tabii favori takım olmanın mesuliyeti fazladır. Ama bu mesuliyeti her zaman taşımaya hazırız. Bu nedenle bize hazırlanan takımlar daha konsantre oluyor ve daha iyi hazırlanıyorlar. Biz de bunları hesaplayarak hareket ediyoruz.'' 

Oynadıkları ilk iki maçta rakiplerine az pozisyon verdiklerini ancak kendilerine yakışmayacak goller yediklerini söyleyen Korukır, ''Bunun yanında çok fazla da gol pozisyonuna girdik. Yediğimiz gollere bakıldığında belki maç içinde bazı şeyleri yakalayamıyorsunuz ama sonradan izlediğimde daha fazla üzüldüm. Ama kesinlikle bunlar mazeret değil'' dedi.

Sezon öncesi kadro dışı bırakılan ve dün A2 takımıyla antrenmanlara başlayan İlyas Çakmak için de açıklamada bulunan Engin Korukır, ''İlyas şimdilik A2 takımıyla antrenmanlara çıkacak. Bir süre sonra oradan gelecek rapora göre takıma kazandırabiliriz'' diye konuştu

Yeşil-Mavili ekip Korukır, yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. 
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