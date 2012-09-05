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Korukır: 'Kavga etmek istiyorsan tesislere gel'

PTT 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Engin Korukır, takımın defasını eleştiren bölgesel bir gazetenin Rize temsilcisiyle ile canlı yayında birbirine girdi.

05 Eylül 2012 Çarşamba 14:40
Korukır: 'Kavga etmek istiyorsan tesislere gel'
Rize'den uydu aracılığı ile ulusal yayın yapan Kaçkar Televizyonu'nda canlı yayınlanan Tele Kulis adlı spor programında, PTT 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'un defasını eleştiren bölgesel bir gazetenin Rize temsilcisi Selman Kutlu, canlı yayına telefonla bağlanan teknik direktör Engin Korukır ile tartıştı. 

Hararetli tartışma sırasında Korukır, gazeteci Kutlu'ya Kavga etmek istiyorsan, gel tesislere kavga edelim dedi.

Kaçkar Televizyonu'nun Spor Müdürü Alaattin Onay'ın sunduğu programda gazeteci Selman Kutlu, Adanademirspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un kolay goller yediğini belirterek, defans oyuncularına yönelik eleştirilerde bulundu. Bu sırada programa telefonla bağlanan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Engin Korukır, Kutlu'nun kasıtlı sorular sorduğunu söyleyince Kutlu'dan, Benim görevim Rizespor'un eksiklerini söylemektir ama siz beni tam dinlememişsiniz galiba cevabını aldı.

Öfkelenen Korukır'ın, Söylediklerini kulaklarımla dinledim. Ben geri zekalı değilim. Boş konuşana cevabını veririm şeklindeki sözlerine gazeteci Kutlu, Cevabınızı alırsınız o zaman diye yanıt verdi. Tartışma Korukır'ın, Senle tartışmaya girmeyeceğim. Eğer böyle konuşacaksan, kavga edeceksen gel tesislere kavga edelim sözleri üzerine Kaçkar TV'nin Spor Müdürü Alaatin Onay araya girmesiyle daha fazla büyümeden önledi.
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