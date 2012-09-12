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Korukır’ın 3 puan arzusu

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Engin Korukır, rakipleri karşısında 3 puan alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 18:10
Korukır’ın 3 puan arzusu
PTT 1. Lig'de hafta sonu sahasında Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Engin Korukır, Rize Gazeteciler ve Muhabirler Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, bu hafta grubun en dirençli takımı olan Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacaklarını belirterek, ''Bu maçta erken gol bulmamız lazım. Skoru erken lehimize çevirirsek ipleri elimize alarak hedeflediğimiz galibiyete ulaşabiliriz'' dedi.

Ligde takımların arasında denklik bakımından çok fark olmadığını ifade eden Korukır, şöyle devam etti:

''Şu ana kadar 2 maçını kaybetmesine rağmen en çok beğendiğim takımlardan biri Ankaragücü. Onun için hiçbir zaman işini tesadüfe bırakmayacaksınız. Bulduğun pozisyonları değerlendireceksiniz ki ipler senin elinde olsun. Bu hafta oynayacağımız maç da böyle bir maç olacak. Rakibimiz iyi bir takım, ligin deneyimli futbolcularının olduğu bir takım. Biz de çok iyi bir takımız. Çok iyi oyuncularımız var. Bu maçta 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanmamız halinde liderliği de yakalayabiliriz'' diye konuştu.

Taraftarlarını karşılaşmaya beklediklerini de kaydeden Korukır, ''İnsan tribünü boş görünce konsantre eksikliği yaşıyor. Stadın dolmasını çok arzu ediyorum. Taraftarlar, iyi bir takım seyredecekler. Gelip gönülden bizi desteklesinler. Seyirci ve takımın bütünleşmesinden teknik adam olarak çok mutluluk duyarım. Kim kime kızarsa kızsın. Ama kimsenin takıma kızmaya hakkı yoktur. Taraftarlarımız sadece bu maç için değil, her maç yanımızda olsunlar'' diye konuştu.


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