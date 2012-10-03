Korukır: ’’Bolu’dan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum’’

Boluspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Engin Korukır, Boluspor deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.





Korukır, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Boluspor'un ligde şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, ''Her iki takım da iyi hazırlanacak. Zor geçeceği kesin. İyi bir ekibimiz var ve sakatlarımızdan Erhan Şentürk ve Kenan Aslanoğlu da büyük bir aksilik olmazsa bizimle birlikte olacak. Rakibimizi seyrettik, iyi bir takım olmalarına rağmen eksikleri de var. Boluspor deplasmanından iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum'' dedi.





Çaykur Rizespor'un iki deplasman maçında bir puan almış olmasına rağmen iyi mücadele ettiğini ifade eden Korukır, ''Ligdeki iyi takımlardan biriyiz. Deplasmanlarda iyi işler yaptık. Sadece sonunca yansıtamadık. Boluspor maçını düşünerek kupa maçında ilk 11'de görev yapan oyunculara görev vermedik. Diri oyunculara sahibiz. Boluspor deplasmanında en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Sezon başında koyduğumuz şampiyonluk hedefine ulaşmak için her maça eksiklerimizi gidererek daha iyi işler yapmak için hazırlanıyoruz'' diye konuştu.





Sakat oyuncu sayısının fazla olduğunu kaydeden Korukır, şöyle devam etti:





''Kenan Aslanoğlu sezon başından bu yana bizimle olamadı. Erhan Şentürk ve Çetin Güngör'ün sakatlığı vardı. Serhat sakatlandı. Bu sakatlıklar bizi etkiliyor. Tam kadro olsak tercihlerimiz daha fazla olacak ve oyunda elimiz kuvvetli olur. Ancak bunları bilerek kadro kurduk. Sakat oyuncularımız takıma katılınca müdahale gücümüz daha fazla olacak.''





Teknik direktör Engin Korukır yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesislerinde Boluspor maçının hazırlıklarını sürdüren Yeşil-Mavili ekipte, sakatlıkları devam eden Çetin Güngör ve Serhat Akyüz çalışmaya katılmadı. Türkiye Kupası maçında mücadele eden oyuncular ise düz koşunun ardından çalışmayı tamamladı. Sezon başında kadro dışı bırakılan İlyas Çakmak ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Yeşil-mavili futbolcular koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı.