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Korucu kıyafetiyle böyle saldırmışlar

Güzelkonak Karakolu'na korucu kıyafetiyle sızmaya çalışan PKK'lılarla yaşanan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

19 Eylül 2012 Çarşamba 10:45
Korucu kıyafetiyle böyle saldırmışlar

Pkk'lı teröristler bu kez kendilerini gizleyerek korucu kıyafetleriyle karakola sızmaya çalışmış ancak başarılı olamamış.

Edinilen bilgilere göre Hakkari'de Yüksekova- Şemdinli karayolunun 20'nci kilometresindeki Güzelkonak Karakolu'nu hedef seçen teröristlerden dördü, korucu kıyafeti giydi.

Toplam 20 terörist, bir kamyonetin kasasında karakola yaklaştı. Ancak korucu kıyafetli olsa da bu beklenmedik ziyaret, Mehmetçik'i şüphelendirdi. Hain planı, nöbet tutan askerler bozdu.

Fox haber ekibi, Pkk'lı teröristlerin, kamufle olmak için kullandıkları o kamyonu da görüntüledi.

Pkk'lı teröristlerle saldırmayı planladıkları karakolda görevli askerler arasında çıkan çatışmada iki terörist, kamyondan çıkamadan etkisiz hale getirildi. Diğer ikisi ise karakolun duvarına kadar yaklaştı ama onlar el bombasını atamadan askerler, onları da etkisiz hale getirdi.

Kamyonetin kasasında saklandıktan sonra kaçan 16 teröristin izine ise insansız hava araçları ulaştı. Kobra'lar, verilen koordinatları bombaladı.

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