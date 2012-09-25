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Köprüdeki çilenin yeni adı: HGS!

Gişe önlerinde oluşan 'dur kalk'ları sona erdirmek üzere hayata geçirilen HGS, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.

25 Eylül 2012 Salı 14:55
Köprüdeki çilenin yeni adı: HGS!

Otoyol ve köprülerde kuyrukların önlenmesi, vatandaşların hizmeti en kısa sürede ve ucuz şekilde alabilmesini sağlamak amacıyla OGS ve KGS'ye alternatif olarak çıkarılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) ciddi sorun var.

HGS'nin uygulanma şeklinde yaşanan bazı eksikler yüzünden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaklaşık 10 Km'lik kuyruklar oluşmaya başladı.

İstanbul trafiğini önemli oranda rahatlatması beklenen ve İstanbul başta olmak üzere otoyol ve köprü gişelerinde trafiğin akışını hızlandırmak için uygulanacak Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) 17 Eylül'de uygulamaya başladı.

Trafikteki çok ciddi bir yükü azaltacak uygulama ile karayollarındaki OGS ve KGS ekipmanları zamanla HGS'ye dönüşecekken Türkiye'deki yaklaşık 2 milyon 800 bin OGS ile 8 milyon KGS kullanıcısının da zamanla HGS'ye geçmesi bekleniyor.

PTT şubelerinden 5 ile 15 TL arasında değişen fiyatlar ile satılan ve ilk etapta en az 30 Tl yükleme yapılabilen HGS kartları PTT şubelerinin yanı sıra benzin istasyonları, marketler hatta bakkallarda dahi akbil gibi dolum yaptırılabilecekken, HGS kartları kullanıcısına diğer kartlara göre ise yüzde 20 daha ucuza geçiş imkanı sağlayacak.

Yeni yıla kadar tüm KGS kartlarının HGS'ye dönüştürülmesi amaçlanıyor. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Türkiye'deki tüm KGS gişeleri HGS'ye dönüşecekken, zamanlar tüm OGS gişeleri de aynı uygulamaya tabi tutulacak.

Ancak trafiği oldukça kolaylaştırılması için uygulamaya konulan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), hayata geçirilmesi sırasında yaşanan eksikler ve hesaba katılmayan bazı veriler yüzünden trafiği adeta kabusa çevirdi.

10 KM'LİK KUYRUKLAR OLUŞTU!

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde KGS'den HGS'ye dönen gişe yüzünden 8 ile 10 Km'lik araç kuyrukları oluştu.

Köprüde yer alan az sayıdaki KGS gişelerinden birinin kapanması üzerine diğer gişelere yükün binmesi ile birlikte bir de üstüne Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen KGS sahibi bazı araç sürücülerinin, tabelaların yetersizliği yüzünden HGS gişesini kullanmaya çalışması işleri iyice karıştırdı.

Haber 7'nin haberine göre; Bu da köprü üzerinde uzun kuyruklar oluşmasına sebep olurken,  daha henüz yeni yeni köprüde yapılan çalışmalar yüzünden yaşanan trafik çilesini unutmaya çalışan İstanbulluları tekrardan isyan noktasına getirdi.

İşin ilginç yanı ise uygulamadan tam olarak haberdar olmayan sürücülerin uyarı yazısını gişeye girdikten sonra görüyor olması... 

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