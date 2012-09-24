Köprü’de asılı kaldı !

Brezilya’nın güneyinde Sao Paulo’yu Parana’ya bağlayan köprüde kaza yapan bir kamyon şoförü ölümden döndü.



Aguinaldo da Silva adlı şoför, önünde ansızın duran otomobil nedeniyle fren yaptı ve direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı.



Köprünün korkuluklarından aşağı, yarım saat sarkar vaziyette kalan kamyonun içindeki şoför kendisine uzatılan halata tırmanarak kurtuldu.



Silva, yoldan geçen diğer sürücüler ve arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla kazadan yara almadan kurtuldu.



Yerel haber portalı npdiario.com yazarı Valcir Machado, “köprünün sallandığını ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu” söyledi.