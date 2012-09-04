Konyaspor’da panik yok





Sahada istenilenlerin gerçekleşmemesi nedeniyle arzu edilmeyen bir süreçten geçtiklerini ifade eden Çınar, kötü gidişe dur denmesi için önlemlerin alınacağını, bu önlemlerin içinde takıma takviye konusunun da gündemde olduğunu söyledi.





Bucaspor ve 1461 Trabzon maçlarında alınan yenilgilerin herkesi son derece üzdüğünü ancak takımın gerçek gücünün bu olmadığını bildiklerini vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:





''Bakıldığında; tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahibiz. Ancak beklentilere cevap verilemediği gerçeği ortada. Kimse bu sonuçların alınmasını istemezdi. Fakat futbolda bu tür durumlar her takımın başına gelebiliyor. Sezonun ilk haftalarında bunu yaşamamız, var olan sıkıntıların çözümü için bize biraz daha süre tanıyor. Bizi hedefe ulaştıracak bir teknik heyet ve oyuncu kadrosu oluşturduk. Beklenmeyen sonuçlar alındı ama bu her şeyin sonu anlamına gelmiyor.''





Çınar, Teknik Direktör Hüsnü Özkara ile konuyu görüşerek ihtiyaç olan mevkilere transfer yapacaklarını, Torku Konyaspor'da kesinlikle bir kriz dönemi olmadığını dile getirdi.





İlk iki haftada ufak bir kaza yaşadıklarını savunan Çınar, önümüzdeki haftalarda oyuncuların kendilerine yakışır şekilde mücadele ederek, kötü skorları telafi edeceklerini sözlerine ekledi.



