Yüksekova'da çatışma: 1 şehit

Yüksekova'nın Büyükçiftlik beldesinde yapımı devam eden karakol inşaatında nöbet tutan geçici köy korucularına yönelik teröristlerce gerçekleşen saldırıda, 1 korucu şehit oldu.



Edinilen bilgiye göre, Büyükçiftlik beldesinde yapımı devam eden karakol inşaatında nöbet tutan köy korucularına bir grup terör örgütü PKK mensubunca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.



Korucuların karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, geçici köy korucusu Kenan Taşel (28) şehit oldu. Taşel'in cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.