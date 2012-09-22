Konya galibiyeti hatırladı

PTT 1.Lig'in 4.hafta maçında Adana Demirspor, Torku Konyaspor'u konuk etti.





Ev sahibi takım taraftarlarının maçın büyük bölümünde ''Yönetim istifa" diye bağırdığı mücadelenin ilk golleri Torku Konyaspor'dan geldi.





9.dakikada Erdal Kılıçarslan, 17.dakikada ise Neca, Yeşil-Beyazlı ekibi 2-0 öne geçirdi. Bu goller, Konyaspor'un bu sezon attığı ilk goller olarak kayıtlara geçti.





Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.





Ev sahibi ekip, ikinci yarıya ise golle başladı. 47.dakikada topla buluşan İrfan Başaran, şık bir vuruşla topu filelere yolladı. Bu golle umutlanan Adana Demirspor, maçın geri kalan süreinde gol arayışlarına devam etti, fakat eşitlik sayısını bulamadı.

Maçın kalan süresinde başka gol olmayında, Torku Konyaspor sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.





Bu skorla Torku Konyaspor puanını 4'e çıkardı, Adana Demirspor ise 4.hafta sonunda yine galibiyetle tanışamadı ve 2 puanda kaldı.















