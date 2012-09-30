Konya fişi erken çekti

PTT 1.Lig'in 5.hafta maçında Torku Konyaspor, Tavşanlı Linyitspor'u konuk etti.





Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında 17 dakika içinde iki gol bulan Yeşil-Beyazlılar, aynı tarifeyi Tavşanlı karşısında da uyguladı. Adana'da gollere imza atan Erdal-Neca ikilisi, bu hafta da 1. ve 21.dakikalarda yine sahneye çıkan isimler oldu.





Rakibini 2-0 mağlup eden Konyaspor, bu sezon kendi sahasında ilk kez gol sevinci yaşayarak 3 puana uzandı.





Konya ekibi 7 puana yükselirken, Tavşanlı Linyitspor 5 puanda kaldı.