Konya’da sessiz gece

PTT 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Torku Konyaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Konya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken her iki takım birer puana razı oldu.





Stat: Konya Atatürk





Hakemler: Ferdi Uludağ, Emre Suna, İbrahim Bozbey





Torku Konyaspor: Kaya, Selim, Bilal Aziz, Erkan, Erdal (Dk. 61 Ömer Ali), Tolga, Recep, Sinan, Ali (Dk. 82 Atilla), Şenol (Dk. 71 Neca), İshak





Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Bora, Ufuk (Dk. 81 Samet), Cihan, Sefa (Dk. 90 Ferit), Ali, Ramazan, Ömer, Ahmet, Onur, Volkan (Dk. 69 Ertan), Hakan





Sarı kartlar: Dk. 45 Ali (Torku Konyaspor), Dk. 61 Ramazan, Dk. 82 Hakan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)







