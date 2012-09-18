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Konya çıkış peşinde

Torku Konyaspor'un Basın Sözcüsü İbrahim Çınar, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında ortaya konan oyunun kendilerini memnun ettiğini, Adana Demirspor maçıyla çıkışa geçeceklerine inandıklarını söyledi.

18 Eylül 2012 Salı 15:25
Konya çıkış peşinde
PTT 1. Lig takımlarından Torku Konyaspor'un Basın Sözcüsü İbrahim Çınar, yaptığı açıklamada, Yeşil-Beyazlı ekibin Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında, Bucaspor ve 1461 Trabzon maçlarına oranla daha iyi bir görüntü verdiğini ifade etti.

Alınan yenilgilerden dolayı oyuncuların üzerinde ister istemez bir baskı oluştuğunu anlatan Çınar, baskının ortadan kalkması için galibiyet gerektiğini belirtti.

Oynadıkları son maçta oyuncuların inanılmaz bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:

''Futbolcularımız kazanma adına ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ancak gol yollarındaki pozisyona girme sıkıntımız bu maçta da devam edince beklentilere cevap veremedik. Rakibimiz de oyunu soğutarak tam bir deplasman takımı gibi oynadı. Sonuçta 1 puana razı olduk. Bu puanın bizim için yeni bir başlangıcın ilk adımı olacağına inanıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçındaki ortaya konan oyun bizi memnun etti. Adana Demirspor maçıyla çıkışa geçeceğimize inanıyoruz.''

Çınar, yaşanan sakatlıkların kadro istikrarı anlamında teknik heyeti olumsuz yönde etkilediğini, şanssızlıkların sona ermesiyle birlikte Torku Konyaspor'un hem kadro hem de skor anlamında bir istikrar yakalayarak, gerçek gücünü göstereceğini dile getirdi.
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