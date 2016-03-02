Konuk : Spor Hukukçusu Alpay Köse Konu : Gs'a 1 Yıl Avrupa Yasağı, Tel. Bağ. Hürriyet Spor Yazarı Mehmet Aslan başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haberler adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Konuk : Spor Hukukçusu Alpay Köse Konu : Gs'a 1 Yıl Avrupa Yasağı, Tel. Bağ. Hürriyet Spor Yazarı Mehmet Aslan başlığıyla verilen haber, Ntv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Konuk : Spor Hukukçusu Alpay Köse Konu : Gs'a 1 Yıl Avrupa Yasağı, Tel. Bağ. Hürriyet Spor Yazarı Mehmet Aslan başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Konuk : Spor Hukukçusu Alpay Köse Konu : Gs'a 1 Yıl Avrupa Yasağı, Tel. Bağ. Hürriyet Spor Yazarı Mehmet Aslan