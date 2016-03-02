Konuk:said Sefa Gazeteci. Konu:içişleri Bakanı Efkan Ala Anayasa Çalışmaları başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Halk Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Sol Şerit adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Konuk:said Sefa Gazeteci. Konu:içişleri Bakanı Efkan Ala Anayasa Çalışmaları