Konuk:orman Bakanı Veysel Eroğlu. Konu:kktc Su Temini Artvindeki Maden Eylemi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haber Ajandası adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Konuk:orman Bakanı Veysel Eroğlu. Konu:kktc Su Temini Artvindeki Maden Eylemi