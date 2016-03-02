Konuk:necmettin Batırel. Konu:piyasalarda Son Durum Merkez Bankası Kararı Et Fiyatları başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ekonomi adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Konuk:necmettin Batırel. Konu:piyasalarda Son Durum Merkez Bankası Kararı Et Fiyatları