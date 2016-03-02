Konuk : Kasaplar Fed. Bşk. Fazlı Yalçındağ Konu : Et Fiyatları, Faruk Çelik başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ntv Para adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Konuk : Kasaplar Fed. Bşk. Fazlı Yalçındağ Konu : Et Fiyatları, Faruk Çelik