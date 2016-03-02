Konuk : Integral Md. Seda Yalçınkaya, Konu : Piyasalar başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ntv Para adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Konuk : Integral Md. Seda Yalçınkaya, Konu : Piyasalar