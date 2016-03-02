Konuk:hakan Canduran Ankara Barosu Başkanı. Konu:askeri Casusluk Davaları başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Halk Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Halkın Avukatı adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Konuk:hakan Canduran Ankara Barosu Başkanı. Konu:askeri Casusluk Davaları