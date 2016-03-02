Konuk : Gazeteci Nuh Albayrak Konu : Dündar Ve Gül'ün Aym Kararı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan 24 Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Moderatör adlı programdan alınmıştır.



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Konuk : Gazeteci Nuh Albayrak Konu : Dündar Ve Gül'ün Aym Kararı