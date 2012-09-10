Konserde dayak yediler !

İki kardeş, arkalarında duran ve sahneyi göremediklerini iddia eden meçhul kişiler tarafından tartaklandı. Ünlü manken, olayı Twitter mesajıyla duyurdu: “Varlığımızdan rahatsız olan bir çift bize arkadan saldırdı. Ben bir iki sıyrıkla atlattım ama ablam fazlasıyla hasar aldı. Ayrıca ablama saldıran kadın değil adamdı. Ayırmak istedim, beni tuttular. Saldırganlar biz polisi çağırana kadar ortadan kayboldu.”