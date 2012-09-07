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Komutan Afyon'da olay yerinde

Afyon’daki facianın ardından Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları olay yerinde incelemelerde bulundu. Hastaneye gelen komutan soruları yanıtsız bıraktı.

07 Eylül 2012 Cuma 13:57
Komutan Afyon'da olay yerinde

Patlama bölgesinde inceleme yapmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel: ''Konuşmayacağım her şey ortada" dedi.

Afyonkarahisar askeri hava limanına iniş yapan Genelkurmay Başkanı Özel'i Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve askeri yetkililer karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Özel ve beraberindeki heyet Afyonkarahisar'da patlamanın meydana geldiği şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'na geldi.

Özel, patlamanın meydana geldiği mühimmat deposunun bulunduğu Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na askeri uçakla inen Orgeneral Özel, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit, Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban tarafından karşılandı. Özel, havalimanından yoğun güvenlik önlemleri altında kışlaya gitti. Kışla içerisinde bir süre yetkili komutanlardan bilgi alan Özel, kalabalık bir grup eşliğinde olayın yaşandığı bölgeye gitti.

Buradaki incelemenin ardından Özel'in Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne geçerek yaralı askerleri ziyaret edeceği belirtildi.

Org. Necdet Özel valilikte de bilgi aldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, buradaki incelemelerini tamamaladıktan sonra Afyonkarahisar Valiliği'ne geçti.

Orgeneral Özel, Vali İrfan Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit, Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'la birlikte geldiği Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda, yetkililerden bilgi alarak, patlamanın meydana geldiği depo bölgesinde incelemelerde bulundu.

Orgeneral Özel, yaklaşık 1 saat 50 dakika süren incelemesinin ardından, Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile Valiliğe hareket etti.

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