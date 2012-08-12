Kolombiyalı sporcuya ihraç cezası

IOC, Kolombiyalı koşucu Diego Palomeque'u doping yaptığı gerekçesiyle olimpiyattan resmen ihraç ettiğini açıkladı ve Kolombiya takım yetkililerinden, Palomeque'un koçu hakkında soruşturma başlatmalarını talep etti.



İdrar tahlilinde ''testosteron'' maddesi saptanan 18 yaşındaki Palomeque, 400 metre seçmelerinden men edilmişti.



IOC, yasaklı maddenin, sporcunun antrenörü Raul Diaz Quejada tarafından verilebileceğini ifade ederek, Kolombiya Olimpiyat Komitesi'nden bu konuda soruşturma başlatmasını talep etti.