Kolejliler’de kadro şekilleniyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından TED Ankara Kolejliler, ABD'li Jeanette Pohlen ve Nijerya asıllı Türk vatandaşı Makbule Amachree'yi renklerine bağladı.

Kulüp binasında yapılan imza töreninde konuşan kulüp başkanı Önder Bülbüloğlu, renklerine kattıkları yeni isimlerin tecrübeleriyle takıma büyük katkı sağlayacaklarına inandıklarını söyledi.



Daha önce Türkiye'de birçok takımın formasını giyen 1978 doğumlu 1.85 boyundaki Makbule Amachree, 2011-2012 sezonunda Homend Antakya Belediyesi'nde forma giydi ve 7.8 sayı, 5.8 ribaund ve 1.7 asist ortalamasıyla oynadı.



2 sezondur WNBA'de Indiana Fever takımında oynayan 1989 doğumlu ve 1.82 boyundaki Jeannette Pohlen ise geçen sezon Tarsus Belediyesi forması altında 10 sayı, 3.7 ribaund ve 2.2 asist ortalaması tutturmuştu.



