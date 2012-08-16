Kol kaslarını çalıştırın

Arka kol kası uzatma



Baş üzerinde “arka kol kası uzatma” çalışması kolunuzun üst kısmının arkasındaki kaslara odaklanır. Bu uzatma hareketleri, sırtınızdaki, karnınızdaki ve omuzlarınızdaki bazı kasları da çalıştırır. Yani tek bir egzersizle maksimum sıkılaştırma sağlarsınız. Oturarak ya da ayakta durarak iki elinizle tuttuğunuz el halterini başınızın arkasına getirin. Harekete başlamadan önce ağırlığın ensenizde, omuz düzeyinde ve dirseklerinizin de başınızın iki yanında, bükülmüş ve tavana bakar bir halde olmasına dikkat edin. Kollarınızı dikleştirin ve ağırlığı kaldırın, sonra başlangıç konumuna getirin.



El Halteriyle İtiş



El halteriyle itmeler arka kol kaslarınızla birlikte göğüs ve omuz kaslarınızı da çalıştırır. İki elinize ağırlıkları alıp, dar bir sehpaya, banka ya da uygun bir koltuğun kenarına sırtüstü uzanın. İki kolunuzun da aşağı ve yukarıya rahat hareket edebiliyor olması lazım. Ayaklarınız yerde olabilir ya da dizlerinizi kıvırıp ayaklarınızı bir yere koyabilirsiniz. Sırtınızın düz olmasına dikkat edin. Ellerinizi göğsünüzün üzerinde kaldırın, ayırın ve aşağı indirin. Kollarınız vücudunuzla aynı düzeye gelince durun ve başlangıç konumuna dönün.



Pazu Kıvırma



Pazu kıvırma hareketleri, üst kolunuzun ön kısmındaki kasları çalıştırır. İki elinize ağırlık alın ve kollarınızı iki yana sarkıtın. Hazır olduğunuzda dirseklerinizi kıvırın, ağırlıkları omuz hizasına kadar kaldırın ve tekrar başlangıç konumuna getirin. Kollarınızı kalçalarınıza yapıştırın ve egzersiz süresince sırtınızın dik olmasına özen gösterin. Bu hareket size zor gelirse kollarınızı aynı anda değil dönüşümlü olarak kaldırabilirsiniz.



İpuçları



Bu hareketleri spor salonunda ya da evinizde yapabilirsiniz. El halterleriniz yoksa dolu su şişeleri, konserve kutuları gibi şeyler kullanabilirsiniz. İyi sonuç alabilmek için her egzersizi üçer set halinde 12-15 kez tekrarlayın. Başlangıçta bu tempo size ağır gelirse yapabildiğiniz kadar yapın.