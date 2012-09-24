Kocaman: ’’Zamanı geldiğinde severek ayrılırız’’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kadıköy'de ilk kez kaybetmeye bu kadar yakın olduklarını söyledi.





Kocaman maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda Olympique Marsilya karşısında 2-0 öndeyken 2-2 berabere kaldıkları maçın oluşturduğu psikolojinin etkilerini yaşadıklarını anlatarak, ''Bu maç, göreve başladığım günden bugüne değin içeride oynadığımız maçlarda kaybetmeye ilk defa en yakın olduğumuz maç olarak görünüyor. Sırtımızda bir kambur olarak görünen psikolojik bir durum vardı. Bu Olympique Marsilya karşısında maçı 2-0'dan beraberliğe getiren durumumuzdu. Bu zihinsel yükle maç öncesi Samandıra'da maç konsantrasyonu çok yüksek görünmüyordu. Endişe verici bir durumdu, ancak maç böyle olmadı'' diye konuştu.





Karşılaşmanın ilk 10 dakikalık bölümünün, her iki takım için de sert bir şekilde oyununu kabul ettirmeye çalıştığı dakikalar olarak, geçtiğini anlatan Kocaman, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:





''Maçın başında çok genişledi oyun. İki taraf da hemen sayıyı bulabilirdi. Rakibimiz karşısında etkili oyunumuzu ortaya koymaya başladık, topa daha fazla hükmetmeye, pas yapmaya, kenarlara doğru gitmeye başladık. İlk yarının sonuna kadar kontrolü elimizde tuttuk.





İkinci yarı bu oyunu tutabilmekti temel amaç. Böyle olmadı, rakibiz önde baskı yaratmaya çalıştı. Sonra tekrar oyunu kontrol etik ve rakip kaleye gitmeye başladık. Son 15 dakikalık periyotta kendi ayağımızdaki toplarla Trabzonspor'un en etkili hücum şekli olan hızlı hücum için hatalı davranışlarda bulunduk. Her iki takımın da galibiyete çok yüksek arzu duyduğu, yeterli pozisyon ürettiği ancak zaman zaman beceri noksanlığı zaman zaman da kalecilerin becerisiyle elde edemediği bir maç oldu.''





Olympique Marsiyla maçından sonra Trabzonspor karşısında alınan beraberlikten dolayı futbolcularına herhangi bir sitemde bulunmanın anlamı olmadığını kaydeden Kocaman, ''Çünkü çok güçlü bir şekilde mücadele ettiler'' dedi.





''Şampiyonluğa saygı duymaları onları daha da yüceltir''





Geçen hafta içinde Trabzonspor'un resmi internet sitesinde ''2010-2011 sezonunun şampiyonuyuz'' şeklinde açıklama yaptığı ifade edilerek düşünceleri sorulan Kocaman, ''Trabzonsporluların, Fenerbahçeli futbolcuların özellikle sahada büyük performans ortaya koyarak elde ettikleri şampiyonluğa saygı duymaları bence daha da büyütür onları'' cevabını verdi.





Daha önce yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili düşüncelerini maçları tek tek ortaya koyarak anlattığını hatırlatan Kocaman, şunları kaydetti:





''Sahada her şeyimizi ortaya koyarak çok değerli bir rakibe karşı değerli bir şampiyonluk kazandık. 82 puan bu ligde yapmak çok kolay değil. Trabzonspor da başardı. O takımın önemli oyuncuları aynı şekilde Galatasaray'da da sürdürüyorlar. Sonunda Mert'in kurtardığı ya da Colman'ın atamadığı penaltı sonucunda ikili averaj farkıyla şampiyonluğu elde ettik. Sahada oynadık ve kazandık şampiyonluğu elde ettik. Şampiyonluğumuz çok temiz ve hak edilmiş bir şampiyonluk. Federasyonun bütün kurulları bunu artık tescillemiş durumda. İlk zamanlar Trabzonsporluların serzenişlerinde belki de haklı olarak bir takım sözleri söylüyor, isteklerde bulunuyordu. Ancak olaylar kapanmıştır. Bundan sonra Trabzonsporluların da Fenerbahçeli futbolcuların özellikle sahada büyük performans ortaya koyarak elde ettikleri şampiyonluğa saygı duymaları bence daha da büyütür onları.''





''Zamanı geldiğinde severek ayrılacağımdan herkes emin olabilir''





Aykut Kocaman, Fenerbahçeli bir taraftar sitesinde kendisine yönelik yer alan ''Severek ayrılalım'' yazısının sorulması üzerine, konu hakkında bilgisi olmadığını, polemik yaratmak istemediğini kaydederek, ''Zamanı geldiğinde severek ayrılacağımdan herkes emin olabilir'' şeklinde ifade kullandı.





Kocaman düşündüğü kadronun ne zaman sahaya yansıyacağı sorusu üzerine de, bir aydır bunu dillendirmeye çalıştığını ancak ülkedeki futbol ikliminden dolayı kabul görmediğini anlatarak, ''O an ve skor önemli. Skor istenildiği gibi değilse burun kıvrılıyor. Arka arkaya 11'inci maçımızı oynadık. Bu maçlar sadece fiziksel değil zihinsel olarak da yıprattı. Yeni transferlerden de tam verimli şekilde yararlanma fırsatı bulamadık. 1 veya 1,5 aylık periyot alacak gibi görünüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan belki zorlanarak da olsa çıkacaktır bu takım. Bu zorlu periyotta bunu başarabildiği takdirde takımımız hem ligde şampiyonluğun hem de Avrupa kupasının iddialı takımlarından birisi olacaktır. Ancak buraya gelirken büyük dikenler ve büyük eşikler var gibi görünüyor'' şeklinde ifadeler kullandı.