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Kocaman teşhisi koydu

Kocaman ve kurmayları geçen sezondan beri kronik hale gelen takımın geriye yaslanması konusuna çözüm bulmaya çalışıyor

23 Eylül 2012 Pazar 10:00
Kocaman teşhisi koydu
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcıları, geçen sezondan bu yana süre gelen takımın geriye yaslanması hastalığına çare bulmaya çalışıyor. Sarı-Lacivertli takımın böyle bir sorunu olduğunu net bir biçimde ortaya koyan teknik heyet, Kocaman’ın rehberliği dahilinde konuyu ve çözüm yollarını yaptıkları toplantıda tartıştılar. Takımın karşılaşmalarda diziliminde daha önde iskeleti kurma konusunda hemfikir olan heyet, daha sonra bu düşüncelerini futbolcularla da paylaştı.
 
Trabzonspor mücadelesi için gerçekleştirilen taktiksel antrenmanlarda özellikle bunun üzerinde çalışan Sarı-Lacivertliler’in, bu psikolojik hastalıktan kurtulması için Aykut Kocaman ve kurmayları yoğun bir şekilde çaba sarf ediliyor. Teknik heyet, Fenerbahçeli futbolculara, geçtiğimiz yıldan beri takıma en çok acı çektiren problemin bu olduğunu anlatarak, sorun üzerinde yoğun bir şekilde mesai harcamaya devam ediyor.
 
Kaynak: Haber Türk 
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