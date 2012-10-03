Kocaman: ’’Oyuncu kendisine dönüp bir bakmalı’’





Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda yarın oynanacak Borussia Mönchengladbach maçı öncesi Borussia Park Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın (4 Ekim) deplasmanda yapacakları Borussia Mönchengladbach maçında morallerini düzeltmeye çalışacaklarını belirterek, ''Yıllardır bu işin içindeyim. Antrenörlüğün yanında, 30 yıldır futbolun içindeyim. Her maça çıkarken bir şekilde demoralize hali düzeltmeyi hem oynarken hem de çalıştırıcı olarak öğrendim. Ben bundan dolayı yarınki maça olumsuz bir şekilde etkilenmeyerek çıkacağım. Ancak oyuncular daha genç, onları ne ölçüde etkileyebilir bununla ilgili bir çıkarımda bulunmak kolay değil'' diye konuştu.





Geçen sezon hemen hemen her maça çıkarken farklı bir olay olduğunu ve dışardan bir takım etkenlerle mücadele ettiklerini dile getiren Kocaman, bu sefer ise tersi bir durumun yaşandığını ve kendi içlerinde sıkıntıların bulunduğunu dile getirdi.





Aykut Kocaman, bu durum karşısında takım olarak nasıl bir refleks göstereceklerini kendisinin de merak ettiğini belirtti.





Takım kaptanlığına kimin getirileceği yönündeki soruya Kocaman, ''Takım kaptanlığında kıdem her zaman en önemli vasıflardan bir tanesidir, o kıdeme göre devam eder'' yanıtını verdi.





Fenerbahçe'nin, son oynadığı üç maçın ikinci yarılarında oyundan düşmesi konusunda yapılan eleştirileri de değerlendiren Kocaman, ''Bu sorun konusunda belirgin bir neden, 'şundan dolayı oluyor' demek kolay değil. Futbol kendi içinde dinamikleri olan bir oyun. Oyuncular saatte şu kadar çatal kaşık üreten makineler değil. Bunlar da insan. Futbol psikoloji, zihin ve fiziksel dayanıklılık gereken bir oyun. Yaşadığımız sıkıntılı dönemin bu ikinci yarılarda etken olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.





Aykut Kocaman, Fenerbahçeli taraftarların kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili de performans işi yaptıklarını ve eleştiriye tabii olduklarını vurgulayarak, şöyle dedi:





''Tepki olacaktır. Yoğun tepki var, beklentiler yüksek. Bundan sonraki sürecin nasıl olacağı konusunda açıkçası büyük fikirlere sahip değilim. Kapasitesi yüksek bir takım var, onu harekete geçirdiğimiz söylenemez. Bu potansiyeli hayata geçirebilmek için gerekli ortam gözükmüyor tam tersi bir durum söz konusu. Yeni takım kurduk, travmatik sezondan sonra bununla beraber yarışmak da gerekli. Sanki karşımızda ve içimizde duvarlar var. O duvarları geçmek kolay olmuyor.''





Alman medyasının, kaptan Alex De Souza'nın takımdan neden gönderildiğini anlayamadıkları yönündeki değerlendirmelerine ilişkin Kocaman, şunları söyledi:





''Alman medyası, basınımızı izleseydi çok daha net şeyler yakalayabilirdi. Takımda sorunlar vardı. Bunları giderebilmek adına takım kaptanıyla yollarımızı ayırmayı düşündük. Alman medyasını şu anda ilgilendirmeyebilir ama yurda döndüğümüz zaman gerekli açıklamaları yapacağımızı söyleyebiliriz. Bunu neden sezon başında çözmediniz sorusuna gelince... Hiçbir antrenör sezonun bu zamanında takım kaptanıyla böyle bir sorun olmasını istemez. Bundan yaklaşık 1 ay önce bir televizyon kanalında 2,5 saatlik bir programda düşüncelerimizi anlattım. Sezon başında böyle bir sorun yoktu. Tasarruf yoktu. Bugün buraya gelinen noktada oyuncu kendisine dönüp bir bakmalı.''





Kocaman, uzun yıllar sonra Avrupa kupalarında tekrar yer alan bir ekip olan Mönchengladbach maçına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:





''Alman liginin en köklü ve geçmişi başarılarla dolu takımı. Avrupa kupalarında da geçmişlerini arıyorlar. Avrupa Ligi'ne başlarken kendi sahamızda grupta yarışacağımızı düşündüğümüz iki takımdan Marsilya ile oynadık. Çok başarılı 82 dakika 2-0 öndeyken, hiç ummadığımız bir şekilde beraberliğe düştük. Dolayısıyla başlangıç için puan ve moral yitirdik. Her iki takım da beraberlikle Avrupa Ligi'ne başladı. Yarınki maçla beraber bu durumu avantaja çevirmek için kıyasıya mücadele edecek. Her iki takım da kendi liglerinde aldıkları olumsuz sonuçları avantaja çevirmeye çalışacak. Kendi tarafımızdan bir cümleyle bağlamak istiyorum. Çok çok değerli olan Avrupa Ligi'nde bizim açımızdan sonuna kadar yürüyecek bir kadromuz var.''





Basın toplantısına katılan Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ise yarın kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, şunları kaydetti:





''Almanya'da doğduğum için Mönchengladbach hakkında bilgim var, genelde düşmeye oynuyorlardı. Ama özellikle son 3-4 yıldır yeni hocayla büyük çıkış yakaladılar. Özellikle son 2 yılda üst sıraları zorluyorlar. Geçen sene Bundesliga'nın en iyi takım oyunu oynayan ekibi. En iyi oyuncuları Marco Reus'u kaybetmesine rağmen Chaka ve Deyon'u kadrolarına kattılar. Alman takımları disiplinden kopmayan takımlar ve Mönchengladbach hızlı hücum yapan takımca iyi mücadele eden bir görüntü veriyor. Biz de kendi kalitemizin farkındayız. İlk maçta Marsilya'ya karşı 3 puanı kaçırmamıza rağmen burada yarın iyi bir oyun sergileyerek iyi bir sonuçla ülkemize dönmek istiyoruz.''