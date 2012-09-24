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’Kocaman’ isyan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kurmayları ile beraber yaptığı son toplantıda, ''Bu takım iyi yolda ama engel oluyorlar'' diyerek adeta isyan etti.

24 Eylül 2012 Pazartesi 08:45
’Kocaman’ isyan
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman önceki gün yardımcıları ile yaptığı ve Marsilya maçının masaya yatırıldığı toplantıda son gelişmelere adeta isyan etti.
 
Milliyet Gazetesi'nden Yusuf Kobal'ın haberine göre; oyuncu değişiklikleri nedeniyle skorun 2-0’dan 2-2’ye geldiği yönündeki eleştirilere çok üzüldüğünü dile getiren Sarı-Lacivertli ekibin genç çalıştırıcısı, “Bu takım iyi yolda ama engel oluyorlar. İstediğim kıvama geliyoruz. Yolumuz açık ama bu eleştirilere ve tepkilere çok üzülüyorum” diyerek sıkıntısını dile getirdi.

Marsilya maçında yapılan hataların değerlendirildiği toplantıda yardımcıları ile dertleşen Kocaman, “Alex’ten istediğim de işte tam buydu. Son maçta 9 kilometre koştu Alex. Eski formuna kavuşuyor. Takım olarak iyiye gidiyoruz. Zamanla beklentileri karşılayacak düzeye geleceğiz. Meireles tam isabet kaydettiğimiz bir transfer oldu. Oyuncu bunu iki maçta kanıtladı. Neden bu kadar eleştiriliyoruz, anlamıyorum. Bir-iki ay içinde takımın oturacağını söylememe rağmen herkes çok sabırsız” ifadelerini kullandı.
Uzun bir sakatlık dönemi yaşamasına karşın golcüsü Sow’un çok iyi geri dönüş yaptığını, bunun da iyi çalışma ile mümkün olabileceğinin altını çizen Aykut Kocaman, haksız eleştirilerden sıkıldığını söyleyip, yardımcılarını da kaygılandırdı.

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