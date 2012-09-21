Lig maçlarında evinde bir başka oynayan Fenerbahçe, Avrupa Kupaları’nda aynı başarıyı gösteremiyor. Taraftarı önünde son Avrupa galibiyetini 2009/10 sezonunun sonunda Moldova’nın Sheriff takımına karşı elde eden Kanarya, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 5 beraberlik alırken, 1 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Aykut Kocaman’ın Avrupa karnesi ise hiç de iç açıcı değil.

Fenerbahçe’nin başında bugüne dek Şükrü Saracoğlu Stadı’nda 5 Avrupa maçına çıkan Kocaman, henüz galibiyet elde edemedi. Tecrübeli hocanın yönetimindeki Fenerbahçe, bu maçlarda 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde oynadığı 9 Avrupa Kupası maçında ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Kocaman’ın Fenerbahçesi, Avrupa’daki tek galibiyetini Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Romanya’nın Vaslui takımı karşısında elde etmişti. Tecrübeli hoca, kendi taraftarı önünde bir Avrupa galibiyeti yaşamaya dün akşam çok yaklaştı, ancak oyuncuları 2-0’lık galibiyeti koruyamadı. İşte bu da taraftarı isyan ettirdi.

Kaptan Alex ve Sow’un arka arkaya oyundan alınmasıyla ileride top tutamadıklarını ve baskı yediklerini söyleyen taraftarlar, maç bitiminde eleştiri oklarını hocaya yöneltti ve Şükrü Saracoğlu Stadı’nda ilk kez ‘Kocaman istifa’ tezahüratı yaptı. Taraftarlar stat dışında da tezahüratlarını sürdürdü.

Kaynak: Fanatik