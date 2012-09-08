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Kocaman’ın yeni Alex planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Meireles transferinden sonra yeni taktiksel dizilişler belirliyor. 4-3-3 sistemi işlemezse, Alex'in kilit oyuncu olduğu 4-4-1-1'e dönülecek.

08 Eylül 2012 Cumartesi 09:20
Kocaman’ın yeni Alex planı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig’e verilen milli arada yardımcıları ile Can Bartu Tesisleri’ndeki karar odasına kapanarak, yeni oyun sistemini belirlemeye çalıştı. Sarı-Lacivertli hoca, yeni düzenin yanı sıra B planı olarak ise yıllardır oynadıkları klasik tek forvetli sistemi uygulama kararı aldı.
 
Chelsea’den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettikleri Raul Meireles’in takıma katılmasıyla orta sahadaki krizin çözüleceğini düşünen Kocaman, Portekizli yıldızın başrolünü oynayacağı 4-3-3 sistemine geçmeyi planlıyor. Savunmadaki Gökhan, Yobo, Egemen, Hasan Ali dörtlüsünü koruyacak olan Kocaman, orta üçlünün solunda Mehmet Topal’a, ortasında Meireles’e, sağında ise Mehmet Topuz veya Krasic’e forma verecek. Forvet üçlüsünün solunda Stoch, ortasında Sow, sağında Kuyt görev yapacak.
 
Çok seçeneği var
 
Elinde birçok seçenek bulunan Fenerbahçe’nin teknik patronu, 4-3-3 sisteminin istediği gibi işlememesi durumunda Alex’in de yer alacağı 4-4-1-1’e dönmenin hesaplarını yapıyor.
 
Bu dizilişte orta alanda Stoch, Topal, Meireles ve Kuyt görev yapacak. Alex bu dörtlünün hemen önünde klasik 10 numara pozisyonunda oynarken, Sow tek forvet olarak mücadele edecek.
 
Aykut Kocaman’ın, 16 Eylül Pazar günü oynanacak Mersin İdman Yurdu maçında 4-3-3 sistemiyle takımını sahaya süreceği ifade edildi. Kocaman, Alex’in yer almadığı sistemi başarılı olması halinde UEFA Avrupa Ligi maçlarında da kullanması bekleniyor.
 
Kaynak: Milliyet 
 
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