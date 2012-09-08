Kocaman: 'Galatasaray maçı bizim için provaydı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sözlerinden satırbaşları...





"Benim beklentilerimle, taraftarımızın beklentileri arasında fark görüyorum. Meireles takıma gelmeden önce takımımızdaki durum çok iyiydi. Portekizli oyuncunun gelişi de bizim ekstra bir güç kattı. Meireles transferi, daha önce yapılan 7 transferi çöpe attırıyor millete. Son gün transferi futbolun doğasında olan bir şey. Fenerbahçe, son yılların en iyi transfer dönemini geçirdi."





ÜLKEMİZDE ANTRENÖR TAKIMI YOK





"Türkiye'deki futbol ikliminde yapılan yatırımların karşılığı alınmıyor. Türkiye'ye 1. sınıf oyuncuları 1. sınıf zamanlarında buraya getirmek zor. Çünkü merkezin dışındayız. Ama biz en çalkantılı dönemimizde 4 tane büyük transfer yaptık; Kuyt, Meireles, Krasic ve Mehmet... Yabancı futbolcular geldikleri andan itibaren muazzam derecede medyanın etkinliğini görüyor. Bu etki taraftarlarda da var. Bu baskı kulüpler üzerinde çok etkili oluyor. Türkiye'de antrenör takımı yapmak çok zor. Spartak Moskova'ya buraya geliyor ve görüyorsunuz nasıl bir antrenör takımı olmuşlar. Ülkemizde antrenör takımı yok."





ŞİMDİ PAOK VE YOUNG BOYS'U SİLERİZ





"Avrupa 8 maçımda 1 galbiyet almış olabilirim. Ama bundan sonraki 8 maçta da 4 galibiyet alabiliriz. Bunu böyle yorumluyorum. Geçen sezon Fenerbahçe başında yaşadığım sıkıntılar üst üste geldi. O sıkıntılara dayanacak pek gücüm ve isteğim yoktu açıkçası. Ama ligin ikinci yarısında da 17'de 16'lık bir başarı var. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız 6 maç zorlu olacak. Gruptan çıkarsak finalin en büyük adaylarından biri olacağız. Bu güce sahibiz. Bugünkü takımla PAOK ve Young Boys'un karşısına çıksak; siler geçeriz."





"Almanya, Dünya Kupası'nı düzenlediği seneden sonra büyük çıkış içerisinde. Dortmund 2 senedir Münih'i silip geçiyor. Monchengladbach 2 sene önce küme düşmemek için oynarken, geçen sezon zirvelerde oynadı. Sezon başıdan 112 KM koştuk takım halinde. Ama bu Avrupa için yetmez. Günümüz futbolunda artık koşmak şart. Koşmazsan kazanamazsın. Ben 29 yıldır futbolun içindeyim, her yönünü gördüm. Ben koşan futbolcu değildim. Teknik oyuncuydum. Şu anda Aykut Kocaman, benim takımımın içinde asla ve asla olamaz."





"Fenerbahçe'nin bu sonraki 10 yıl içinde -ben olayım olmayayım bu farketmez- en az 7-8 sefer Şampiyonlar Ligi'nde olmalı. Devler Ligi'nde olamazsa bunun nedenleri araştırmalı. En az 3-4 sefer gruplardan çıkmalı."





GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN PROVAYDI





"Geçen sezon lige bakıldığı zaman; Fenerbahçe taraftarının bütün sezona bakmalarını istiyorum. Sağ duyulu taraftarlarımızdan iyice bakmalarını istiyorum. Büyük resmi göreceklerdir. 3 derbinin ikisini deplasmanda biz kazandık. Süper Kupa maçı çok büyük önemli değildi benim için. Galatasaray maçında Spartak Moskova maçının provasını yapmak için çıkmak istiyordum. Kupa maçında Galatasaray'ın psikolojik üstünlüğü yoktu. O günde Mehmet Topal ile başladım. Geçiş dönemindeydi ve formda değildi. Krasic'i denemedim. Ama Spartak maçı için takıma arkadaşlarına alışsın diye oynattım. Sow ve Stoch'u da oynatabilirdim. Dünyada Barcelona dışında çok az bir takımı Spartak'ı bu kadar dizleri üstüne çöktürebilirdi."





"Ligin en dominant takımı bizdik. Geçen sezon Süper Final oynandı. En büyük takımlar burada birbiriyle karşılaştı. Korkak ve atak yapmayan Fenerbahçe, Süper Final'den 4 puan farkla önde çıktı. Geçen sezon 4 deplasman üst üste mağlubiyet aldık. Büyük puan farkı statü gereği 5 puana indi. Süper Final'de Galatasaray maçı dışında bütün rakiplerimize üstünlük kurduk.



