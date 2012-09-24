Kocaman’a istifa çağrısı

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu sezon 2'nci haftada Gaziantepspor'u 3-0 yenen, 4. hafta mücadelesinde Mersin İdman Yurdu karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor karşısında 5'inci haftayı 0-0 beraberlikle geçti.
Fenerbahçe bu sonuçla ligde 5 haftalık bölümde 3'üncü beraberliğini alarak toplamda 6 puan yitirdi.
Olympique Marsilya maçından sonra az sayıda taraftarın istifa tezahüratı yaptığı teknik direktör Aykut Kocaman'a, bu maçın son bölümünde de az sayıda kadın ve çocuk taraftar da aynı tezahüratta bulundu.