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Bodrum Belediye Başkanı serbest

Bodrum Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan eski Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ilk duruşmada tahliye edildi. Kocadon'un tahliyesinin ardından ilk sözleri, "Bodrumlulara hayırlı olsun" oldu.

07 Eylül 2012 Cuma 17:28
Bodrum Belediye Başkanı serbest

Bodrum Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da bulunduğu 9'u tutuklu, 72 sanığın yargılandığı davada, aralarında Kocadon'un da bulunduğu 8 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muğla Adliyesi'ndeki duruşma salonunun yeterli olmaması nedeniyle Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.

''İhaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, haberleşmenin gizliliğini ihlal, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' iddialarıyla tutuklu yargılanan Mehmet Kocadon, Mehmet Özsert, Haluk Aytı, Onur Çevik, Oktay Baysal, Niyazi Doğan, Yüksel Aslan, Saim Görgülü ve Vahit Kara ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar duruşmaya katıldı.

 

Dün başlayan ve sanıkların çok olması nedeniyle bugün de devam eden davada, sanıkların ifadeleri alındı.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Mehmet Kocadon, Haluk Aytı, Onur Çevik, Oktay Baysal, Niyazi Doğan, Yüksel Aslan, Saim Görgülü ve Vahit Kara'nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, Mehmet Özsert'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'BODRUMLULARA HAYIRLI OLSUN'
Bu zorlu süreçte herkesin Kocadon'un eşi ve çocuklarıyla dayanışma içinde olduklarını anlatan Kocadon, ''Allah bir daha böyle günler göstermesin. Mehmet Kocadon belediye başkanlığı görevi sürecinde hiç bir olumsuz işin altına imza atmamıştır. Bunun ortaya çıkmasından dolayı da çok mutluyuz. Kocadon'un tahliyesi tüm ailesine, Bodrumlulara ve Demokrat Partililere hayırlı olsun'' dedi.

Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı ile 28 Mayıs'ta Bodrum ve İzmir'de 15 ayrı yere Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenmişti.

Operasyonda gözaltına alınan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un ve üst düzey belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

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