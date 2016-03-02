Koç Spor Fest Palandöken Kış Oyunları başladı

Koç Holding'in Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğiyle 2006 yılından bu yana gençleri spor ve eğlence ile buluşturduğu ve bu yıl ilk kez kış sporlarını da eklendiği Koç Spor Fest'te, Palandöken Kış Oyunları başladı.

Koç Spor Fest Palandöken Kış Oyunları'na 360 genç sporcu katılıyor.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde 4 Mart'a kadar sürecek oyunlarda, kayak ve snowboard yarışları düzenlenecek.

Oyunların teknik koordinatörlüğünü yürüten Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Okan Gültekin, oyunlardaki yarışmaların üniversite öğrencisi tüm gençlere açık olduğunu belirtti.

Havaların ısınmasıyla birçok kayak merkezinde kar sorunu yaşanmasına karşın Palandöken'deki pistlerin çok iyi durumda olduğunu ifade eden Gültekin, "Burada Kayak Türkiye Şampiyonası ve Snowboard Türkiye Şampiyonası yarışları düzenlenecek. Arkadaşlarımızın yarış dışında da aktivitede bulunup, birliktelik sağlamaları için bazı organizasyonlar düzenledik" diye konuştu.