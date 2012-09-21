Kobe Türkiye’ye göz kırptı

THY ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatan NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü yıldızı Kobe Bryant, Türk basketboluna övgüler yağdırdı.

Beko Basketbol Ligi hakkında bilgisi olup olmadığı ve lokavt gibi bir durumun yaşanması durumunda Türkiye’de oynamayı düşünüp düşünmediği sorusuna cevap veren Bryant, şunları söyledi:

”Lokavt esnasında bir Türk takımıyla görüşmeler de yapıldı aslında. Ama hayata geçmedi. Sadece görüşmeler yapıldı, çok yaklaşılmadı aslında. Türkiye ligi Avrupa’nın en iyisi. Uzun süre boyunca da böyle devam edecek. Yurt dışında oynamak dediğimiz zaman esas Türkiye’de oynamak anlamlıdır.”

Geçen sezonki Türkiye’ye gelişinde Galatasaray Futbol Takımı’nın antrenmanını ziyaret ettiği ve Sarı-Kırmızılı formayı giydiği hatırlatılarak, Galatasaray’ın geçen sezonki şampiyonluğunun kendisini mutlu edip etmediği sorulan Kobe Bryant, ”Evet. Ama çok iyi oynadılar” yanıtını verdi.

Messi ile aynı filmde

THY'nin reklam filminde Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile birlikte görev alacak olan yıldız basketbolcu, çekilecek reklam filminde Messi ile futbol mu, yoksa basketbol mu oynayacağı sorusuna, ”O muhtemelen futbol oynayacak, ben basketbola devam edeceğim. En iyi çözüm bu olur” şeklinde yanıt veren ünlü oyuncu ardından espri yaparak, ”Ben bir hafta Barcelona’da oynasam, o bir hafta Lakers’ta oynasa ne ilginç olur değil mi?” dedi.

"Rüya takım hepimizin hayalini kurduğu bir takımdı"

2012 Londra Olimpiyatları’ndaki şampiyonlukları hatırlatılarak yöneltilen, ”Elimizde öyle güç olsa ki onları aynı güce sahip bir takımla maç yaptırsak, hangi takım yener?” şeklinde soruya Kobe Bryant, ”Eğer tek bir oyundan bahsediyorsak her şey olabilir. Bizim bu sene çok kaliteli oyuncularımız vardı. Rüya takım hepimizin hayalini kurduğu bir takımdı. Özellikle benim. O yüzden biz onları yeneriz demek çok zor. Aynı zamanda onlara o kadar büyük saygımız var ki inanılmaz oyuncular var. Muhteşem rakipler. Öyle bir takımı yeneceğiz demek kolay değil ama çok eğlenceli olurdu. Düşünsem bile çok heyecanlanıyorum böyle bir maç için” diye cevap verdi.